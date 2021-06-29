Спенс: «Дэвис – особенный боец»

Американец высказался о выступлении своего товарища



Джервонта Дэвис / фото - fightnews.info

Чемпион WBC/IBF в полусреднем весе (до 66.7 кг), американец Эррол Спенс-младший (27-0-0, 21 KO) высказался в социальных сетях о выступлении своего товарища и соседа по промоутерской «конюшне», соотечественника Джервонты Дэвиса (25-0, 23 КО), на выходных досрочно остановившего Марио Барриоса (26-1, 17 КО).

«Ч*ртовски хороший бой, Джервонта - особенный».

Good ass fight @Gervontaa different! — Errol Spence (@ErrolSpenceJr) June 27, 2021

Победу Дэвиса также прокомментировал его промоутер Леонард Эллерби, который посчитал, что уже в скором времени его подопечный станет новым лицом профессионального бокса.