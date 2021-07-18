Спенс: «Мэнни Пакьяо уйдет на пенсию после нашего боя»

Американец уверен, что легендарный филиппинец завершит карьеру после поединка с ним



Эррол Спенс / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе американец Эррол Спенс (27-0, 21 КО) уверен, что легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) завершит карьеру после поединка с ним, сообщает портал badlefthook.com.

«Я определенно уверен, что Мэнни уйдет на пенсию после нашего боя. Не знаю, смогу ли я нокаутировать Пакьяо, посмотрим, но однозначно, это будет последний его бой».

Также Эррол заявляет, что после поединка с Мэнни намерен сменить весовую категорию и единственный соперник, который сможет его удержать в полусреднем дивизионе, это чемпион мира по версии WBO американец Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО).

«Я хочу бой с Кроуфордом, и мы должны организовать его. Его команда и моя команда должны встретиться и все обсудить, чтобы выяснить, возможно ли свести нас в ринге. Если этого не произойдет, я должен двигаться дальше и задуматься о смене весовой категории».

Мэнни Пакьяо и Эррол Спенс проведут поединок 21-го августа на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.