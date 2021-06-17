Спенс: «Надеюсь, Уайлдер получит расплату»

Эррол Спенс / фото - Fight Sports

Чемпион мира по версиям WBC/IBF Эррол Спенс (27-0, 21 КО) поделился мнением о тренировках бывшего обладателя пояса WBC Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Американец признался, что будет поддерживать своего соотечественника в бою против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Слова Спенса приводит Barbershop Conversations.

Я надеюсь, Деонтей Уайлдер получит расплату. Похоже, он упорно тренировался, оставался сосредоточенным и набирал форму. Желаю ему всего наилучшего. Я надеюсь, что он добьется большого нокаута. Я слышал, как он сказал, что собирается убивать.

Я всегда болею за Деонтея, особенно против парня из-за океана. Я не понимаю, как другие люди болеют за чужестранца. Я не понимаю, потому что, в конце концов, Тайсон Фьюри идет за вашими парнями. Американцы не поддерживают американцев, это показывает нашу отсталость».