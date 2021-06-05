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Спенс намерен разделить ринг с Кроуфордом после поединка с Пакьяо

В случае отказа – чемпион IBF и WBC поднимется в следующий дивизион


Бокс Профессиональный бокс
08:13
Спенс намерен разделить ринг с Кроуфордом после поединка с Пакьяо
Эррол Спенс / Фото - reuters.com
Чемпион мира по версиям IBF и WBC в полусреднем дивизионе Эррол Спенс (27-0, 21 KO) поделился мнением относительно возможного поединка с обладателем титула WBO в этом весе Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 KO).

Цитирует американца boxingnews24.com.

«Несмотря ни на что, этот поединок все-таки состоится. Боб [Арум] лишь много говорит, тогда как Эл [Хеймон] делает свою работу. До этого мы рассматривали Угаса. Если бы не удалось организовать бой с Мэнни Пакьяо, тогда бы я дрался против [Йордениса] Угаса за титул WBA. Но сейчас я все же бьюсь с Пакьяо, в то время как Угаса я отложил на потом. Когда я заполучу этот пояс, то, как я уже говорил Элу, я хочу бой с Кроуфордом. Но если этого не случится, в таком случае я поднимусь в весе или что-нибудь еще, поскольку мне не хочется пытаться уговаривать человека, который потерял интерес. Как по мне, он [Кроуфорд] больше не хочет со мной драться. И я этого не понимаю. Но если я не заполучу этот бой, то, скорее всего, поднимусь в весовую повыше».


Напомним, свой следующий поединок Спенс проведет 21 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) против легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO).



Владимир Кириченко
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Теги

Эррол Спенс Теренс Кроуфорд Мэнни Пакьяо

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