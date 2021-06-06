Спенс: «У Пакьяо возникнут проблемы, если он будет оценивать меня по последнему поединку против Дэнни Гарсии»
Спенс – о бое Мейвезер – Пол: «Флойд срывает очередной джек-пот»
Непобежденный полусредневес завидует «Денежному»?
6 июня 08:26
Эррол Спенс / фото - Getty images
Непобежденный чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс-младший (27-0, 21 КО) эфире подкаста Barbershop Conversations поделился мнением о выставочном поединке между Флойдом Мейвезером и популярным видеоблогером Логаном Полом.
«Флойд срывает очередной джек-пот, черт. Да уж, что есть, то есть. Флойд проглотит его, скорее всего, финиширует. Флойд просто делает то, что и всегда, мужик».
Напомним, Мейвезер рассказал, за кого будет болеть в бою Спенс – Пакьяо.
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