Спенс: «После Пакьяо хочу бой с Кроуфордом»

Эррол Спенс / фото - CBS Sport

Чемпион мира по версиям WBC/IBF Эррол Спенс (27-0, 21 КО) рассказал о планах после боя против Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО). Американец назвал желаемого соперника, а также высказал вариант со сменой весовой категории в интервью Barbershop Conversations.

Я не собираюсь тратить свое время, пытаясь сразиться с кем-то, кто говорит, что они больше не интересуются мной. Кроуфорд не хочет больше со мной драться.

Скорее всего, у меня еще два боя в полусреднем весе. Хочу поговорить с Top Rank и посмотреть, о чем они говорят. Если они не говорят ни о чем, я перехожу в первый средний вес. Надеюсь, после боя с Пакманом мы сможем что-то сделать с Кроуфордом.

Арум обращается с ним, как любой владелец со спортсменом. Обращается с ним, как с собственностью или чем-то в этом роде. Я чувствую, что он на самом деле не уважает Теренса. По сути, любые деньги, которые он может получить от него, он получит от него.

Я собирался подписать контракт с Бобом примерно на 400 000 долларов. Я знал, что мне придется вернуть это. Мой отец разговаривал с Хэймоном, и он сказал мне о 2000 долларов в месяц и посоветовал сосредоточиться на будущем, чтобы уйти на пенсию с деньгами.

Многие люди и боксеры высоко оценивают Эла, пока вы занимаетесь своими делами внутри ринга, он позаботится о том, чтобы ваши дела велись за пределами ринга».