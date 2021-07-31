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Спенс раскрыл свой план на бой с Пакьяо

Американец ожидает напряженного поединка с филиппинцем
Бокс Профессиональный бокс
07:40
Спенс раскрыл свой план на бой с Пакьяо
Эррол Спенс / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 КО) рассказал о том, чего он ждет от поединка с легендарным филиппинским боксером Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

Спенса цитирует издательство boxingscene.com:

«Мне нужно убедиться, что я буду сфокусирован на все сто процентов с первого по двенадцатый раунд, и смогу диктовать темп боя каждые три минуты. Если я использую размах рук и дистанцию, это сыграет важную роль, когда он будет стараться сближаться со мной и навязывать рубку. Мне нужно будет сводить на нет все, что он попытается делать.

Я должен быть уверен, что сфокусирован и собран. Ты обязан знать, что у тебя не будет никаких ошибок, чтобы не пропустить тяжелый удар. Мне кажется, прямо сейчас он выбрасывает куда больше панчей, чем стандартные один-два, он пробивает различные комбинации и обрабатывает корпус. Он определенно изменил свой подбор ударов».

Мэнни Пакьяо ответил на вопрос о стратегии на бой против Эррола Спенса.

Рене Тер Велде
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Эррол Спенс Мэнни Пакьяо

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