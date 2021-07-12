Спенс: «То, что Пакьяо 42 года, ничего не значит»

Американец считает филиппинского ветерана опасным соперником, несмотря на его возраст

Эррол Спенс / фото - boxingjunkie.usatoday.com

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0-0, 21 KO) не рассчитывает на то, что солидный возраст Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) сыграет в его пользу в их поединке, запланированном на 21 августа.

Американца цитирует портал ringnews24.com:

«То, что Пакьяо 42 года, ничего не значит, поскольку ему не нужно сбрасывать 9 килограммов, и за пределами ринга он не делает ничего, что бы его отвлекало. Мне кажется, что Пакьяо остается боксером в режиме 24/7. Я думаю, что это помогает ему не обращать внимания на возраст и подобные вещи. Мэнни Пакьяо остается прежним на протяжении лет и десятилетий, потому что этот парень заботится о своем теле, и он дисциплинирован. Так что я жду встречи с таким Мэнни Пакьяо, каким он был в бою с Китом Турманом и до этого. Поэтому я буду усердно тренироваться. Я не верю в перетренированность, поскольку твое тело делает то, к чему ты адаптировался. Мне кажется, что я не могу перетренироваться».

Мэнни Пакьяо и Эррол Спенс-младший провели дебютную встречу накануне очного поединка.