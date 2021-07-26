Спенс: «Возраст Пакьяо ничего не значит – он все еще опасен»

Чемпион WBC и IBF в полусреднем все высказался о предстоящем поединке с легендарным филиппинцем

Эррол Спенс / Фото: PBC Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 KO) предрекает непростой поединок с экс-чемпионом в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO).

Слова Спенса приводит boxingscene.com: Возраст Пакьяо ничего не значит. Ему скоро исполнится 43 года, но он всегда держит себя в форме, не занимается плохими вещами, которые могут его отвлечь. Из того, что я вижу – Мэнни круглые сутки проводит в зале. Он очень дисциплинирован. Я ожидаю, что он будет опасен. Таким же, каим был в бою против Турмана. Напомним, что в подготовке к бою Пакьяо помогает украинец.

Олег Шумейко-младший