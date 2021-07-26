Пакьяо: «Наш бой со Спенсом – встреча двух лучших бойцов в мире»
Спенс: «Возраст Пакьяо ничего не значит – он все еще опасен»
Чемпион WBC и IBF в полусреднем все высказался о предстоящем поединке с легендарным филиппинцем
26 июля 23:00
Эррол Спенс / Фото: PBC
Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 KO) предрекает непростой поединок с экс-чемпионом в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо
(62-7-2, 39 KO).
Слова Спенса приводит boxingscene.com:
Возраст Пакьяо ничего не значит. Ему скоро исполнится 43 года, но он всегда держит себя в форме, не занимается плохими вещами, которые могут его отвлечь.
Из того, что я вижу – Мэнни круглые сутки проводит в зале. Он очень дисциплинирован. Я ожидаю, что он будет опасен. Таким же, каим был в бою против Турмана.
Напомним, что в подготовке к бою Пакьяо помогает украинец.
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