Стал известен телерейтинг вечера бокса Чарло – Монтиель

Поединок оказался наиболее просматриваемым на Showtime со времен начала пандемии Сovid-19

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Сегодня стал известен телерейтинг вечера бокса на телеканале Showtime, который возглавил поединок Джермалла Чарло (32-0, 22 КО) и Хуана Масиаса Монтиеля (22-5-2, 22 КО). Как оказалось, этот поединок оказался наиболее просматриваемым на данном телеканале со времен начала пандемии Сovid-19. Мексиканский боец доставил своему визави определённые проблемы, особенно во второй половине боя. Нестандартный и корявый боксер пошел вперед после седьмого раунда и выровнял ход поединка. В итоге, средний рейтинг этой схватки составил 333.000 зрителей.

В андеркарде этого боя молодой мексиканец Айзек Крус уверенно победил бывшего чемпиона мира Франсиско Варгаса, который, впрочем, смог отстоять все 10 раундов благодаря хорошей работе в клинче. Рейтинг этого боя составил 259.000 человек.

Открывал вечер поединок экс-чемпиона мира Анжело Лео и крепкого мексиканца Аарона Аламеды. Несмотря на прессинг со стороны молодого и агрессивного бойца, Лео наносил в ответ больше ударов, периодически сам перехватывал инициативу и показал лучшую выносливость. Средний телерейтинг этого поединка составил 141.000 зрителей.

Джермалл Чарло категорически не согласен с мнением, что он был потрясен в бою с Хуаном Монтиелем.