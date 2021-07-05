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Стал «мешкобоем»? У Гассиева сменился соперник – и все равно ноунейм

Оппозиция россиянина вызывает большие вопросы
Бокс Профессиональный бокс
21:32
Стал «мешкобоем»? У Гассиева сменился соперник – и все равно ноунейм
Мурат Гассиев / Фото: cominf.org

У бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Мурата Гассиева (27-1, 20 КО) сменился соперник.

Следующий бой россиянин проведет 22 июня. Его оппонентом должен был стать Эркан Тепер (21-3, 13 КО), однако теперь его заменит другой представитель Германии Майкл Валлиш (22-4, 15 КО). Два самых известных имени в его рекорде – Тони Йока и Джо Джойс. От обоих Валлиш «отлетел» в третьем раунде.

Гассиев дебютировал в супертяжелом весе в 2020 году, боем против Нури Сефери (41-10, 23 КО), которого остановил в первом раунде. Просто посмотрите на этот нокаут и вам все станет понятно о боксерских навыках Сефери.

Видео нокаута

Пока оппозиция Гассиева в супертяжелом весе – это даже не середняки. При этом, когда россиянин выступал в тяжелом дивизионе, он сражался только с лучшими: Юниор Дортикос, Денис Лебедев и другие. Уступил Гассиев лишь однажды – Александру Усику.
Источник: championat.com Сергей Остапенко
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Мурат Гассиев

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