Стал «мешкобоем»? У Гассиева сменился соперник – и все равно ноунейм

Оппозиция россиянина вызывает большие вопросы

Мурат Гассиев / Фото: cominf.org

У бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Мурата Гассиева (27-1, 20 КО) сменился соперник.

Следующий бой россиянин проведет 22 июня. Его оппонентом должен был стать Эркан Тепер (21-3, 13 КО), однако теперь его заменит другой представитель Германии Майкл Валлиш (22-4, 15 КО). Два самых известных имени в его рекорде – Тони Йока и Джо Джойс. От обоих Валлиш «отлетел» в третьем раунде.

Гассиев дебютировал в супертяжелом весе в 2020 году, боем против Нури Сефери (41-10, 23 КО), которого остановил в первом раунде. Просто посмотрите на этот нокаут и вам все станет понятно о боксерских навыках Сефери.

Видео нокаута

Пока оппозиция Гассиева в супертяжелом весе – это даже не середняки. При этом, когда россиянин выступал в тяжелом дивизионе, он сражался только с лучшими:и другие. Уступил Гассиев лишь однажды –