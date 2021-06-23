Оскар Вальдес: «У нас с Дэвисом получился бы отличный поединок»
Стала известна дата поединка Вальдес – Консейсао
Мексиканец проведет первую защиту титула WBC
13:18
Вальдес и Консейсао / Фото - fasportsghСтала известна дата поединка между чемпионом мира по версии WBC в первом легком дивизионе Оскаром Вальдесом (29-0, 23 КО) и бразильским претендентом на титул Робсоном Консейсао (16-0, 8 КО).
Бой возглавит ивент на ESPN, который состоится 10 сентября в Тусоне (штат Аризона, США).
Отметим, что Консейсао побеждал Вальдеса на любительском ринге. Хотя в профессиональном боксе с оппонентами уровня мексиканца он не пересекался.
Напомним, последний поединок Вальдеса состоялся 21 февраля в Лас-Вегасе. В 10-м раунде мексиканец левым хуком эффектно нокаутировал своего соотечественника Мигеля Берчельта.
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