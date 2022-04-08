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Стала известна дата реванша Усик – Джошуа
Боксеры выйдут в ринг в конце июля
08 апреля 19:11
Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: fightnews.infoБой-реванш между чемпионом мира WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) планируется провести 23 июля, об этом в Тwitter сообщает журналист Дэн Рафаэл.
Стороны обсуждают перспективу проведения боя в Саудовской Аравии.
New date penciled in for #UsykJoshua2. From my #boxing notebook. Subscribe at danrafael..substack.com pic.twitter.com/yy2BMwqW3b— Dan Rafael (@DanRafael1) April 8, 2022
Ранее предварительной датой второго поединка Усика и Джошуа называли 25 июня.
Александр Усик приступил к подготовке к реваншу.