Стала известна дата возвращения в ринг Кроуфорда

Ждать осталось недолго

Теренс Кроуфорд / фото - ESPN

Обладатель пояса чемпиона мира по версии WBO Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) вернется в ринг осенью 2021 года.

Инсайдер Дэн Рафаэль сообщил со ссылкой на промоутера Боба Арума, что датой боя американца является – 23 октября. Имя оппонент остается неизестным.

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) сообщал, что договориться с Кроуфордом не составит труда.

Последний бой Теренс провел 14 ноября против Келла Брука (39-3, 27 КО), отправив его в технический нокаут в 4-м раунде.