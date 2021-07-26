Спенс: «Я определенно хочу бой с Кроуфордом»
Стала известна возможная дата боя Кроуфорд – Портер
Боксеров обязала встретиться WBO
26 июля 18:27
Теренс Коруфорд / фото - WBA
Чемпион мира по версии WBO Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) проведет обязательную защиту титула против Шона Портера (31-3, 17 КО). Промоутер обладателя пояса Боб Арум заявил в интервью WBN, что поединок боксеров может состояться не раньше октября.
«До торгов дело не дойдет. 23 октября уже не актуально, да мы бы и не хотели проводить этот бой в октябре, потому что это было бы PPV, а в октябре уже есть PPV-шоу [Фьюри-Уайлдер II], поэтому это будет ноябрь.
Я думаю, у нас есть шанс на успех с этим поединком. Думаю, все это может привести к тому, что если Спенс победит Пакьяо, что вероятно и случится, то победитель этого боя [Кроуфорд-Портер] станет хорошим кандидатом на бой со Спенсом в следующем году»
Ранее Кроуфорд поделился своими мыслями о встрече с соотечественником.
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