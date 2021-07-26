Стала известна возможная дата боя Кроуфорд – Портер

Теренс Коруфорд / фото - WBA

Чемпион мира по версии WBO Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) проведет обязательную защиту титула против Шона Портера (31-3, 17 КО). Промоутер обладателя пояса Боб Арум заявил в интервью WBN, что поединок боксеров может состояться не раньше октября.

Я думаю, у нас есть шанс на успех с этим поединком. Думаю, все это может привести к тому, что если Спенс победит Пакьяо, что вероятно и случится, то победитель этого боя [Кроуфорд-Портер] станет хорошим кандидатом на бой со Спенсом в следующем году»