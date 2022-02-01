Шатериникова – о смерти Вирчиса: «Он не мог поверить, что его предал близкий человек»
Стали известны основные версии смерти украинского боксера Вирчиса
Также будет проведена еще одна судебно-медицинская экспертиза
01 февраля 19:00
Владимир Вирчис / Фото - aspi.com.uaОсновными версиями смерти известного украинского боксера Владимира Вирчиса, которого нашли повешенным, является совершение самоубийства или доведение до самоубийства.
В рамках уголовного производства полиция опрашивает семью Вирчиса, его друзей и знакомых, свидетелей и очевидцев происшествия.
Также правоохранители проверяют информацию о том, имел ли он с кем-то неприязненные отношения или долговые обязательства.
Для установления окончательной причины смерти боксера будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, тело Вирчиса было обнаружено прохожим в ночь на 28 января в Днепровском районе Киева.
Украинский боксер был похоронен на «Байковом» кладбище.