Хижняк получил статус первого сеянного, украинские боксеры узнали соперников на Играх-2020
Старейший журнал о боксе: «Хижняк – машина»
Украинец попал в топ-10 проспектов, за которыми стоит следить на ОИ-2020
10:03
Фото: AIBA
Старейший журнал о боксе Boxing News (выходит с 1909 года) поставил украинца Александра Хижняка на второе место среди тех, «за кем нужно следить» на Олимпийских играх-2020.
В характеристике чемпиона мира-2017 написано:
«В элитном любительском боксе нокауты редки. Украинский средневес – машина. Невероятная сила ударов и выносливость – тот, за кем надо следить».
Напомним, Хижняк выступает в среднем весе (до 75 кг). На Олимпиаде в Токио он получил первый номер посева в своем дивизионе. С Александром связаны большие надежды у украинской олимпийской команды.