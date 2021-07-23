Старейший журнал о боксе: «Хижняк – машина»

Украинец попал в топ-10 проспектов, за которыми стоит следить на ОИ-2020

Фото: AIBA

Старейший журнал о боксе Boxing News (выходит с 1909 года) поставил украинца Александра Хижняка на второе место среди тех, «за кем нужно следить» на Олимпийских играх-2020.

В характеристике чемпиона мира-2017 написано:

«В элитном любительском боксе нокауты редки. Украинский средневес – машина. Невероятная сила ударов и выносливость – тот, за кем надо следить».

Напомним, Хижняк выступает в среднем весе (до 75 кг). На Олимпиаде в Токио он получил первый номер посева в своем дивизионе. С Александром связаны большие надежды у украинской олимпийской команды.