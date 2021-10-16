Устрашающий соперник Ломаченко. Отправил в четыре нокдауна боксера, который обещал разобраться с украинцем
Старт взят. Ломаченко вылетел в США на подготовку к бою с Комми
Контракт на поединок пока не подписан
16 октября 12:10
Василий Ломаченко / Фото - gq-magazine.co.ukЭкс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) вылетел в США, где будет готовиться к бою с экс-обладателем титула в легком дивизионе Ричардом Комми (30-3-0, 27 KO).
Поединок должен состояться 11 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден».
Сообщалось, что контракт на бой Ломаченко – Комми пока не подписан.