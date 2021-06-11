«Где-то в Лас-Вегасе». Накатани «выпендрился» боем с Ломаченко
Стивенсон: «Хэйни выступил с Линаресом лучше, чем Ломаченко»
Американец дал прогноз на бой Девина против Лопеса
08:45
Шакур Стивенсон / фото - ESPN
Бывший чемпион мира в полулегкой весовой категории Шакур Стивенсон (15-0, 8 КО) высказался о Девине Хэйни (26-0, 15 КО). Американец уверен, что обладатель титула WBC имеет равные шансы на победу в бою с чемпионом мира Теофимо Лопесом (16-0, 13 КО).
«Я думаю, что в бою Теофимо Лопес - Девин Хэйни шансы были бы 50/50. Мне кажется, что Хэйни показал отличное выступление с Линаресом. Он боксировал с Хорхе и сделал так, что это выглядело легко. Тео выступает безумно, показывает все эти вещи. Так что это бой с равными шансами, нужно уважать их обоих.
Я думаю, что Хэйни выступил с Линаресом лучше, чем Ломаченко. Я помню, как присутствовал на поединке Ломаченко – Линарес. Это был близкий бой. Когда я смотрел его, то думал, что он ближе, чем ожидали люди.
Девин просто вышел и всухую побеждал Линареса до десятого раунда, когда совершил ошибку. Я считаю, что Хэйни выступил лучше, чем Ломаченко».
Ранее Ломаченко высказался о переходе в полулегкий вес.
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