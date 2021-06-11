Стивенсон: «Хэйни выступил с Линаресом лучше, чем Ломаченко»

Шакур Стивенсон / фото - ESPN

Бывший чемпион мира в полулегкой весовой категории Шакур Стивенсон (15-0, 8 КО) высказался о Девине Хэйни (26-0, 15 КО). Американец уверен, что обладатель титула WBC имеет равные шансы на победу в бою с чемпионом мира Теофимо Лопесом (16-0, 13 КО).

Я думаю, что Хэйни выступил с Линаресом лучше, чем Ломаченко. Я помню, как присутствовал на поединке Ломаченко – Линарес. Это был близкий бой. Когда я смотрел его, то думал, что он ближе, чем ожидали люди.

Девин просто вышел и всухую побеждал Линареса до десятого раунда, когда совершил ошибку. Я считаю, что Хэйни выступил лучше, чем Ломаченко».