Стивенсон: «Спенс легко справится с Пакьяо»

Шакур Стивенсон / фото - NJ

Непобежденный американский боксер полулегкого веса Шакур Стивенсон (15-0, 8 КО) высказался о бое соотечественника Эррола Спенса (27-0, 21 КО) против Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО). Шакур дал совет филиппинцу, как не дать сопернику победить себя. Слова боксера приводит Boxing News 24/7.

Пакмену следует использовать скорость и тайминг, они у него приличные. Нужно опережать Спенса, который и моложе, и сильнее, и, должно быть, в лучшей форме. Филиппинцу нужно заполучить преимущество с начала боя, потому что концовка получится для него ужасной».