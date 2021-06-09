Спенс: «У Пакьяо возникнут проблемы, если он будет оценивать меня по последнему поединку против Дэнни Гарсии»
Стивенсон: «Спенс легко справится с Пакьяо»
Шакур дал совет филиппинцу
10:51
Шакур Стивенсон / фото - NJ
Непобежденный американский боксер полулегкого веса Шакур Стивенсон (15-0, 8 КО) высказался о бое соотечественника Эррола Спенса (27-0, 21 КО) против Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО). Шакур дал совет филиппинцу, как не дать сопернику победить себя. Слова боксера приводит Boxing News 24/7.
«С кем Мэнни только не дрался, и даже если у него давно не было соперников-левшей, его опыт в ринге огромен. Я почти уверен, что стиль Спенса будет ему понятен, но у Эррола есть габариты и антропометрия. Если его не поймают ударом в каком-то рискованном моменте, Спенс справится с Мэнни достаточно легко.
Пакмену следует использовать скорость и тайминг, они у него приличные. Нужно опережать Спенса, который и моложе, и сильнее, и, должно быть, в лучшей форме. Филиппинцу нужно заполучить преимущество с начала боя, потому что концовка получится для него ужасной».
Ранее Флойд Мейвезер предупредил Спенса о мощи «Пакмена».
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