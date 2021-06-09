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Стивенсон: «Спенс легко справится с Пакьяо»

Шакур дал совет филиппинцу
Бокс Профессиональный бокс
10:51
Стивенсон: «Спенс легко справится с Пакьяо»
Шакур Стивенсон / фото - NJ

Непобежденный американский боксер полулегкого веса Шакур Стивенсон (15-0, 8 КО) высказался о бое соотечественника Эррола Спенса (27-0, 21 КО) против Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО). Шакур дал совет филиппинцу, как не дать сопернику победить себя. Слова боксера приводит Boxing News 24/7.

«С кем Мэнни только не дрался, и даже если у него давно не было соперников-левшей, его опыт в ринге огромен. Я почти уверен, что стиль Спенса будет ему понятен, но у Эррола есть габариты и антропометрия. Если его не поймают ударом в каком-то рискованном моменте, Спенс справится с Мэнни достаточно легко.

Пакмену следует использовать скорость и тайминг, они у него приличные. Нужно опережать Спенса, который и моложе, и сильнее, и, должно быть, в лучшей форме. Филиппинцу нужно заполучить преимущество с начала боя, потому что концовка получится для него ужасной».

Ранее Флойд Мейвезер предупредил Спенса о мощи «Пакмена».

Антон Кривенко
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Шакур Стивенсон Эррол Спенс Мэнни Пакьяо

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