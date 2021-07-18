Судейские записки боя Чарло - Кастаньо

Поединок продлился всю дистанцию и завершился вничью

Фото: Showtime

Этим утром на арене AT&T Center в Сан-Антонио, штат Техас, состоялся вечер бокса от промоутерской компании PBC, в главном бою которого чемпион мира по версиям WBC/WBA/IBF Джермелл Чарло (34-1-1, 18 KO) и обладатель титула WBO Брайан Кастаньо (17-0-2, 12 KO) сразились за звание абсолютного чемпиона в первом среднем весе.

Поединок продлился всю дистанцию и завершился вничью. При этом мнения судей разделились: один отдал предпочтение Кастаньо (114-113), второй выставил ничейный результат (114-114), а третий каким-то образом увидел убедительную победу Чарло (117-111).

Как свидетельствую судейские записки поединка Кастаньо - Чарло, ключевыми в нем стали последние три раунда, которые судьи единогласно отдали американцу. Нельсон Васкес, выставивший необъяснимый счет 117-111, увидел преимущество Кастаньо только в третьем, седьмом и девятом раундах.

Тем временем Стивен Вайсфельд хоть и отдал победу Кастаньо, но выставил в десятом раунде 10-8 в пользу Чарло, несмотря на то, что в этой трехминутке не было нокдауна.



