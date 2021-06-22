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Сулейман к Поветкину: «41 год для боксера – это уже много»

Маурисио отметил карьеру россиянина, которая началась еще в 2005 году

Бокс Профессиональный бокс
07:58
Сулейман к Поветкину: «41 год для боксера – это уже много»
Маурисио Сулейман, / Фото: Инстаграм

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в личном письме поздравил экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Поветкина с завершением карьеры. Текст письма опубликовала промоутерская компания Мир бокса в Instagram.

«Дорогой Саша! Я хотел написать тебе это письмо лично, чтобы поздравить тебя с блестящей карьерой как в любительском, так и в профессиональном боксе. Я очень горд личным знакомством с тобой и тем, что имел отношение к твоей прославленной карьере, руководимой моим дорогим другом Андреем Рябинским.

Твоё время в профессиональном боксе с 2005 по этот год было охарактеризовано старанием, успехом, иногда неудачами, редкими спорными моментами и выдающейся силой духа, выраженной в твоей силе и стремлении вернуться в бой после двух нокдаунов, чтобы выполнить самый совершенный левый апперкот, завершивший бой против Диллиана Уайта. Твоя решимость также была явно видна в возвращении в бой после четырех нокдаунов в бою против Владимира Кличко. Ты - это определение воли и стойкости.

Твоя ударная мощь, особенно посредством потрясающего удара слева, уже легендарна, несмотря на операцию на локте. Ты говоришь, что годы берут свое, но они также показали, какой ты смелый и изобретательный человек! Я очень надеюсь, что ты сможешь передать часть своей огромной боксерской мудрости новым поколениям через тренировки или учебные пособия.

41 год для боксера – это уже много, но за пределами бокса ты еще относительно молод. Твоя неустрашимая натура поможет тебе добиться успеха в том, чем ты решишь заняться на следующем этапе твоей жизни. Не сомневайся в том, что WBC и я лично всегда будем открыты для тебя, и я уверен, что ты будешь отличным послом бокса всю свою жизнь.

Каждый российский и все поклонники бокса со всего мира желают тебе всего наилучшего, Саша. Ты много поездил по миру и дрался с сильнейшими. Пришло время наслаждаться семейной жизнью».

Напомним, ранее Поветкин сообщил, что после завершения карьеры не уйдет в бизнес.

Карен Агабекян
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Теги

Александр Поветкин Маурисио Сулейман

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