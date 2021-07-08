Сулейман к Поветкину: «41 год для боксера – это уже много»
Сулейман: «Лопес – абсолютный чемпион, а Хэйни – чемпион WBC»
Президент Всемирного боксерского совета прояснил ситуацию в легком весе
18:18
Маурисио Сулейман / Фото - wbcboxing.comПрезидент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал о ситуации с поясом организации в легком дивизионе.
Цитирует Сулеймана в Twitter журналист Майкл Бенсон.
«Теофимо Лопес – абсолютный чемпион. А Дэвин Хэйни – чемпион WBC. Люди будут смотреть на это с одной стороны и удивляться, другие посмотрят шире и увидят выгоду от наличия такой структуры в данном конкретном случае».
Ранее стало известно, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) после поединка с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) может выйти в ринг против своего соотечественника.