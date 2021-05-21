Супербои возвращаются. Представляем поединок Рамирес – Тейлор за статус абсолюта

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Хосе Рамирес, Джош Тейлор / Фото: Top Rank

22 мая в Лас-Вегеса состоится необыденное событие – в первом полусреднем весе может появиться абсолютный чемпион мира. Для этого обладателям титулов WBC и WBO американцу Хосе Карлосу Рамиресу (26-0, 17 КО) и WBA и IBF британцу Джошу Тейлору (17-0, 13 КО) придется выявить победителя.



В первом полусреднем весе, как и в остальных дивизионах, долгое время была стагнация на абсолютные чемпионства, но затем Теренс Кроуфорд в 2017-м году забрал все титулы именно в весе наших сегодняшних героев. В этом дивизионе владелец всех поясов в последний раз определялся аж в 2001 году – Костя Цзю взял титулы WBC, IBF, WBA и стал абсолютом. Тогда ремень WBO еще не имел такого значения, считаясь второсортным, а статус одного из основных он получил лишь в 2007 году.

Когда Кроуфорд покинул дивизион, на чемпионские титулы набросились голодные коршуны, не имевшие никаких шансов на чемпионство, будь Теренс с титулами. Среди них были Рамирес и Тейлор.

ХОСЕ РАМИРЕС

Рамиресу 28 лет, а в профессиональном боксе он с декабря 2012 года. Американец мексиканского происхождения боксирует часто, но на хороший уровень оппозиции вышел лишь в ноябре 2017 года, нокаутировав Майка Рида.

Рамирес затем победил Амира Имама, Антонио Ороско, Хосе Сепеду, протер настил ринга Морисом Хукером, а в последнем поединке испытал огромные проблемы с украинским ветераном Виктором Постолом.

Давайте немного вспомним бой с Постолом. До поединка Рамирес был большим фаворитом, а на практике оказалось все по-другому. Нам кажется, что пройди тот бой не в США, то Виктору могли отдать победу. Украинец в той схватке действовал не настолько активно как соперник, но намного грамотнее и техничнее. А будь у «Айс-Мэна» больше мощи в ударе, то американца пришлось бы оттирать от настила ринга.

Например, Хукер, который по габаритам похож на Постола, позволил Хосе себя переехать. Для него все завершилось техническим нокаутом. Украинец же, даже в глухой обороне, был далеко от досрочного поражения.





Если оценивать мастерство Рамиреса, то важно понимать, что он чрезвычайно жесткий боксер атакующего плана. Поэтому небольшой процент боксеров хотел бы оказаться в углу против него. А если ты вышел с ним на бой то нужно быть гибким во всех планах и иметь несколько сценариев на поединок.

Рамиресу сложно противостоять хорошим джебам, мощным ударам и боксерам с отличным таймингом. При этом, если оппонент имеет все эти качества, но у него нет духа, то он обязательно проиграет. Хосе нападает, прижимает к сетке и забивает сильными ударами и в такие моменты главное не сдаваться ментально. Уж очень он прямолинеен как для претендента на абсолютное чемпионство, ведь у него редко есть план Б..

ДЖОШ ТЕЙЛОР

Тейлору 30 лет и карьеру он начал в июле 2015 года. С тех пор британец три года шел к статусным боям. Первым соперником топ-уровня для него стал Постол.

Тейлор в бою с украинцем начал хорошо, но затем стал отдавать инициативу и из-за уступающей выносливости чуть не проиграл поединок. Хорошо, что помогло домашнее судейство. Затем у Джоша была уверенная победа над сильным Иваном Баранчиком и победа в финале Всемирной боксерской суперсерии над Реджисом Прогрейсом.





В карантинный период Тейлор провел лишь один поединок, переехав и нокаутировал малоизвестного Апинуна Хонсонга.

В отличие от Рамиреса Тейлор очень многогранный боксер, умеющий работать как в атакующей манере, так и вторым номером. Джош техничный, выносливый, имеет хороший удар и крепкий подбородок. Британец очень умный и поэтому сам может что-то придумать для победы. Минусом британца является тот факт, что он не идеален в каждом компоненте. Но, возможно, то что он хорошего уровня во всем и делает его топовым чемпионом мира.

ПРОГНОЗ

Мы ждем, что Рамирес начиная с первого раунда попытается перерубить британца, поскольку боксировать он с ним не захочет. Тактика Хосе будет заключаться в ближней дистанции, где он также очень техничен и считается одним из лучших в мире. Тейлор в ответ попытается грамотно отработать вторым номером и очевидно, что он будет раз за разом доставать соперника.

Тейлор, как нам кажется, сможет обхитрить американца, но, бой не будет односторонним и определенный дискомфорт Рамирес доставит. Возможно, Хосе даже заберет четыре раунда, но лишь благодаря своему напору.

Прогноз: Победа Тейлора решением судей. Но нужно понимать, что бой проходит в США, и даже если Тейлор будет выглядеть лучше, то домашнее судейство может решить иначе.

Онлайн трансляция поединка Тейлор Рамирес.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua