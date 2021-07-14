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Такам: «История между мной и Джошуа еще не окончена»

«Эй-джею» 40-летний супертяж проиграл техническим нокаутом
Бокс Профессиональный бокс
18:16
Такам: «История между мной и Джошуа еще не окончена»
Такам принимает удары в бою с Джошуа / Фото: The Guardian

Бывший претендент на титулы чемпиона мира в супертяжелом весе Карлос Такам (39-5-1, 28 КО) считает, что у него есть незаконченные дела с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Слова 40-летнего боксера приводит BoxingScene:

«История между мной и Джошуа еще не окончена. Есть незаконченные дела с Джошуа. Этот бой до сих пор причиняет мне боль.

Я согласился на этот бой при предварительном уведомлении за десять дней. Рефери остановил бой, и я не знаю почему. Мне никто никогда не говорил».


Карлос уступил Джошуа техническим нокаутом в десятом раунде. На момент остановки боя он разгромно проигрывал на всех судейских записках. Тем не менее, сейчас Такам находится на серии из четырех побед подряд.

Следующий бой он проведет 24 июля с Джо Джойсом (12-0, 11 КО).

Сергей Остапенко
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Карлос Такам Энтони Джошуа

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