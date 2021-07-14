Такам: «Усик не хотел проводить поединок со мной»

Камерунец рассказал, что подобный бой пытались организовать дважды

Коллаж: 3Kings Boxing WorldWide

Бывший претендент на титулы чемпиона мира в супертяжелом весе Карлос Такам (39-5-1, 28 КО) рассказал, что у него дважды сорвался теоретический бой против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Слова 40-летнего боксера приводит BoxingScene:

«Я должен был драться с Усиком дважды, но этого не произошло, и он не хотел со мной проводить поединок».

Усик перешел в супертяжелый вес в 2019-м году. В «королевском» дивизионе украинец добыл две победы против Чазза Уизерспуна и Дерека Чисоры. Сейчас он готовится к бою за титулы WBA, WBO, IBF против Энтони Джошуа.

Что касается Такама, то он сейчас на серии из четырех побед. В следующем поединки Карлос подерется против Джо Джойса, а затем надеется, что ему удастся добраться до Джошуа.