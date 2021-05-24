Лопес: «Пакьяо – не человек»
«Там была ничья». Ломаченко вспомнил бой с Лопесом
Украинец потерял 3 титула чемпиона мира
15:59
Ломаченко и Лопес / фото - Boxing Scene
Украинский боксер легкой весовой категории Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) вспомнил поединок против Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО). «Хай-Тек» в результате поражения потерял 3 пояса чемпиона мира. В интервью Boxing Scene боксер отметил, что считает результат несправедливым.
«Что касается моего боя с Лопесом, то я пересмотрел его много раз. Считаю, там была ничья».
Ломаченко вернется в ринг 26 июня. Ранее он высказался о сопернике.