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Тайсон: «Альварес убьет Планта к чертовой матери»

По мнению «Железного Майка», в поединке с Канело Калеба ждет болезненное досрочное поражение
Бокс Профессиональный бокс
07:20
Тайсон: «Альварес убьет Планта к чертовой матери»
Сауль Альварес / фото - boxingscene.com

Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон считает, что у чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе Калеба Планта (21-0, 12 КО) нет шансов в грядущем бою с обладателем титулов WBA/WBO/WBC Саулем Альваресом (58-1-2, 36 КО). Об этом «Железный Майк» заявил в беседе с полутяжеловесом Баду Джеком, который стал гостем очередного выпуска его авторского подкаста.

По мнению Тайсона, в поединке с Канело Планта ждет болезненное досрочное поражение.

«Плант будет вырублен. Он сильно облажается. Все возможно, когда есть двое людей. Между двумя людьми может произойти что угодно. Но я думаю, что Альварес убьет его к чертовой матери. Он твой друг, так что ты пойдешь на его похороны».

Поединок Альварес - Плант состоится осенью этого года.

Рене Тер Велде
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Теги

Сауль Альварес Майк Тайсон Калеб Плант

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