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Тайсон Фьюри угрожает нокаутировать Уайта

Но пока не знает, когда состоится бой

Бокс Профессиональный бокс
13:58
Тайсон Фьюри угрожает нокаутировать Уайта
Тайсон Фьюри / Фото: Sky Sports

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) заявил, что нокаутирует обязательного претендента на свой титул Диллиана Уайта (28-2, 19 KO).

«Сколько дней Уайт является моим претендентом? Один. Он стал им вчера. Так что добро пожаловать в мир большого «Цыганского короля»! Я давно знаю Диллиана. За последние несколько лет он серьезно прибивал, но результат всегда будет одним и тем же: я отправлю его в нокаут. Если этот поединок состоится, я его нокаутирую.

Я понятия не имею, когда состоится этот бой. Я бы хотел подраться в феврале или марте, но вам нужно поговорить об этом с Фрэнком Уорреном или Бобом Арумом, поскольку я не занимаюсь датами и подобными вещами. Я получаю дату, какой бы они ни была, готовлюсь к бою и дерусь.

Мне нравится выступать в Лас-Вегасе, но если бой пройдет в Англии, то это будет фантастично. Но я никак не могу на это повлиять, потому что у нас есть промоутеры. Они устроят бой там, где он состоится, и мы все узнаем. Я не очень слежу за этим перед Рождеством, потому что у меня есть семья и дети. Я хочу насладиться временем с ними, прежде чем официально вернусь к работе».

Напомним, ранее WBC санкционировала бой Фьюри и Уайта.

Источник: fightnews.info Карен Агабекян
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