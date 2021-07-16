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Тайсон: «Нельзя списывать Пакьяо – он победил Турмана»

Легендарный американец – о мегафайте в полусреднем дивизионе


Бокс Профессиональный бокс
14:00
Тайсон: «Нельзя списывать Пакьяо – он победил Турмана»
Майк Тайсон / Фото - deccanherald.com
Легендарный экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Майк Тайсон поделился ожиданиями от предстоящего поединка бывшего обладателя титулов в восьми весах Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) против чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусредней весовой категории Эррола Спенса-младшего (27-0-0, 21 KO). 

Цитирует Тайсона ES News.

«Будет хороший бой. Вы не можете списывать Пакьяо, потому что он победил Турмана. Думаю, Пакьяо побил Кита Турмана. Пак может двигаться так, что это может запутать соперника, он повсюду».


Напомним, бой Пакьяо и Спенса состоится 21 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Также на кону этого поединка будет стоять вакантный титул The Ring.
Владимир Кириченко
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Теги

Майк Тайсон Мэнни Пакьяо Эррол Спенс

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