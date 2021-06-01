Топ-события красочного июня. С Мейвезером, Лопесом, Ломаченко и Дэвисом
Теофимо Лопес хочет выставочный поединок с Мейвезером
Легковес намерен заработать хороший чек
16:57
Теофимо Лопес / Фото: instagram
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес
(16-0, 12 КО) заявил, что хочет провести выставочный бой с легендарным экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.
«Да, я реально хочу провести выставочный бой с Мейвезером. Все, что я говорю – это не чушь, я честен. Я не вижу, почему бы не сделать это. Меня спросили, с кем из знаменитостей я хочу подраться, и я ответил, что с Флойдом. В боксе Мейвезер – знаменитость, это важное отличие. Он больше не боксер, а селеба, поэтому он собирает чеки и обналичивает их. Так почему бы и нет?
Я уважаю тебя, чемпион. Я впервые встретил тебя в восемь лет. Ты подписал мне открытку и сказал: «Пусть благословит тебя Господь». Я думаю, это был день, когда ты меня благословил. Я ценю тебя, но просто делаю свое дело, чемпион. У меня нет неуважения к тебе. Я обожаю тебя, и есть много ребят, которые делали то же самое и продолжают это делать».
Напомним, 19 июня в Майами Лопес проведет защиту чемпионских поясов против Джорджа Камбососа.