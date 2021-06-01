Теофимо Лопес хочет выставочный поединок с Мейвезером

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 17
Сейчас 4
Сегодня 17
Завтра 2
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Чехия - Дания 2:1 Окончен
16:15 США - Германия 2:0 Окончен
20:15 Норвегия - Казахстан 3:1 Окончен
20:15 Россия - Швеция 3:2 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
00:00 Каролина Харрикейнс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:2 Окончен
03:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс 7:1 Окончен
Теннис (11 событий из 50) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Сэм Куэрри - Джон Иснер 0:3 Окончен
14:45 Александр Бублик - Даниил Медведев 0:3 Окончен
17:10 Денис Истомин - Роджер Федерер 0:3 Окончен
17:25 Марин Чилич - Артур Риндеркнеч 3:0 Окончен
20:00 Жо-Вильфрид Тсонга - Йошихито Нишиока 1:3 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Ализе Корне - Хармони Тан 0:2 Окончен
13:00 Kaja Juvan - Ига Святек 0:2 Окончен
17:25 Софиа Кенин - Елена Остапенко 2:1 Окончен
19:20 Аранта Рус - Михаэла Бузарнеску 0:2 Окончен
20:10 Гарбин Мугуруса - Марта Костюк 0:2 Окончен
22:00 Серена Уильямс - Ирина-Камелия Бегу 2:0 Окончен
Теннис (4 события из 11) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
15:35 Филипп Кольшрайбер - Фернандо Вердаско 2:1 4-й сет
17:00 Рафаэль Надаль - Alexei Popyrin 1:0 2-й сет
17:25 Фредерико Кориа - Фелисиано Лопес 1:0 2-й сет
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
17:55 Екатерина Александрова - Винус Уильямс 0:0 1-й сет
Хоккей (8 событий из 8) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Швейцария - Великобритания 6:3 Окончен
12:15 Канада - Финляндия 2:3 Окончен
16:15 Словакия - Чехия 3:7 Окончен
16:15 Италия - США 2:4 Окончен
20:15 Россия - Беларусь -:- Запланирован
20:15 Германия - Латвия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Монреаль Канадиенс 1:3 Окончен
02:30 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс 3:4 Окончен
Теннис (9 событий из 53) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:00 А. Рамос-Винолас - Гаэль Монфис 1:3 Окончен
15:35 Филипп Кольшрайбер - Фернандо Вердаско 2:1 4-й сет
17:00 Рафаэль Надаль - Alexei Popyrin 1:0 2-й сет
17:25 Фредерико Кориа - Фелисиано Лопес 1:0 2-й сет
22:00 Новак Джокович - Теннис Сандрген -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Мария Саккари - Katarina Zavatska 2:0 Окончен
13:00 Oceane Babel - Элина Свитолина 0:2 Окончен
14:30 Эшлей Барти - Бернарда Пера 2:1 Окончен
17:55 Екатерина Александрова - Винус Уильямс 0:0 1-й сет
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Каролина Харрикейнс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 104) показать все
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Ана Богдан - Наоми Осака 1:0 Техническая победа

Теофимо Лопес хочет выставочный поединок с Мейвезером

Легковес намерен заработать хороший чек

Бокс Профессиональный бокс
16:57
Теофимо Лопес хочет выставочный поединок с Мейвезером
Теофимо Лопес / Фото: instagram

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что хочет провести выставочный бой с легендарным экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.

«Да, я реально хочу провести выставочный бой с Мейвезером. Все, что я говорю – это не чушь, я честен. Я не вижу, почему бы не сделать это. Меня спросили, с кем из знаменитостей я хочу подраться, и я ответил, что с Флойдом. В боксе Мейвезер – знаменитость, это важное отличие. Он больше не боксер, а селеба, поэтому он собирает чеки и обналичивает их. Так почему бы и нет?

Я уважаю тебя, чемпион. Я впервые встретил тебя в восемь лет. Ты подписал мне открытку и сказал: «Пусть благословит тебя Господь». Я думаю, это был день, когда ты меня благословил. Я ценю тебя, но просто делаю свое дело, чемпион. У меня нет неуважения к тебе. Я обожаю тебя, и есть много ребят, которые делали то же самое и продолжают это делать».

Напомним, 19 июня в Майами Лопес проведет защиту чемпионских поясов против Джорджа Камбососа.

Источник: fightnews.info Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Флойд Мейвезер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Топ-события красочного июня. С Мейвезером, Лопесом, Ломаченко и Дэвисом
Превью Топ-события красочного июня. С Мейвезером, Лопесом, Ломаченко и Дэвисом
Бокс Профессиональный бокс
10:00
4
Мейвезер – о бое с Полом: «Это легальное ограбление банка»
Мейвезер – о бое с Полом: «Это легальное ограбление банка»
Бокс Профессиональный бокс
08:55
«Я нокаутирую Мейвезера, а потом объявлю о завершении карьеры». Логан Пол, наверное, сошел с ума
«Я нокаутирую Мейвезера, а потом объявлю о завершении карьеры». Логан Пол, наверное, сошел с ума
Бокс Профессиональный бокс
31 мая 12:58
Экс-чемпион мира: «Ломаченко единственный, кто пашет как Папа Карло и никогда не устает»
Экс-чемпион мира: «Ломаченко единственный, кто пашет как Папа Карло и никогда не устает»
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 15:46
Логан Пол – Мейвезеру: «6 июня станет худшим днем в твоей собачьей жизни»
Логан Пол – Мейвезеру: «6 июня станет худшим днем в твоей собачьей жизни»
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 19:55
1
Мейвезер предупредил Спенса насчет Пакьяо
Мейвезер предупредил Спенса насчет Пакьяо
Бокс Профессиональный бокс
27 мая 11:55
3

Новости: Бокс

«Мой план – выиграть все пояса и приехать в Австралию для их защиты». Камбосос слишком самоуверен
«Мой план – выиграть все пояса и приехать в Австралию для их защиты». Камбосос слишком самоуверен
Профессиональный бокс
18:34
Теофимо Лопес хочет выставочный поединок с Мейвезером
Теофимо Лопес хочет выставочный поединок с Мейвезером
Профессиональный бокс
16:57
Куда он лезет? Джейк Пол свой следующий поединок проведет против экс-чемпиона UFC
Куда он лезет? Джейк Пол свой следующий поединок проведет против экс-чемпиона UFC
Профессиональный бокс
16:56
Чего еще ждать отбывшего ОМОНовца? В России тренер по боксу избил подростка и его отца за отказ с ним тренироваться
История
Чего еще ждать отбывшего ОМОНовца? В России тренер по боксу избил подростка и его отца за отказ с ним тренироваться
Аматорский бокс
16:31
Карманные эксперты Джошуа назвали Усика слабым. Британские болельщики разнесли их
Мнение
Карманные эксперты Джошуа назвали Усика слабым. Британские болельщики разнесли их
Профессиональный бокс
16:18
У Усика есть конкурент? Уайлдер с тренером исполнил энергичней танец во время тренировки
У Усика есть конкурент? Уайлдер с тренером исполнил энергичней танец во время тренировки
Профессиональный бокс
13:48
Усик: «Я бы хотел увидеть бой Джошуа – Фьюри, но я не собираюсь бесконечно ждать своего шанса»
Усик: «Я бы хотел увидеть бой Джошуа – Фьюри, но я не собираюсь бесконечно ждать своего шанса»
Профессиональный бокс
12:30
Чухаджян: «Владимир Кличко катанет Бриггса, Виталий ему вообще страшно голову отбил»
Эксклюзив Чухаджян: «Владимир Кличко катанет Бриггса, Виталий ему вообще страшно голову отбил»
Профессиональный бокс
12:18
Форман: «Пиковый Льюис победил бы пикового Тайсона»
Форман: «Пиковый Льюис победил бы пикового Тайсона»
Профессиональный бокс
11:57
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Все новости