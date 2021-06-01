Теофимо Лопес хочет выставочный поединок с Мейвезером

Теофимо Лопес / Фото: instagram

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что хочет провести выставочный бой с легендарным экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.



Я уважаю тебя, чемпион. Я впервые встретил тебя в восемь лет. Ты подписал мне открытку и сказал: «Пусть благословит тебя Господь». Я думаю, это был день, когда ты меня благословил. Я ценю тебя, но просто делаю свое дело, чемпион. У меня нет неуважения к тебе. Я обожаю тебя, и есть много ребят, которые делали то же самое и продолжают это делать».