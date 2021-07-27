Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO

Теофимо Лопесу не избежать реванша с украинцем

Василий Ломаченко / фото - Eurosport

Всемирная боксерская организация (WBO) обновила свои рейтинги во всех весовых категориях.

Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) после досрочной победы над японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) поднялся на первую строчку рейтинга легкого веса, став обязательным претендентом для Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО). Теперь американцу будет гораздо сложнее избежать реванша с украинцем.

Стоит отметить, что Ломаченко не единственный представитель Украины в рейтинге. 3-ю строчку занимает Денис Беринчик (15-0, 9 КО), который в своем последнем бою праздновал победу над Хосе Санчесом (18-2, 7 КО).

Рейтинг легкого веса WBO

Чемпион веса – Теофимо Лопес (16-0, 12 KO), США

1. Василий Ломаченко (15-2-0, 11 KO), Украина

2. Джордж Камбосос-младший (19-0-0, 10 KO), Австралия

3. Денис Беринчик (15-0-0, 9 KO), Украина

4. Эммануэль Тагое (32-1-0, 15 KO), Ганна

5. Джейкоб Энджей (15-0-0, 11 KO), Австралия