Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
Тесленко: «Попробую показать все лучшее в бою с Андерсоном»
Украинец вернется в ринг в андеркарде поединка Ломаченко – Комми
12:46
Александр Тесленко / Фото - FacebookУкраинский супертяжеловес Александр Тесленко (17-1, 13 КО) высказался относительно грядущего поединка с непобежденным американским нокаутером Джаредом Андерсоном (10-0, 10 КО).
Цитирует Тесленко Top Rank Boxing.
«Я знаю, что Андерсон непобежденный боксер. Я нахожусь в статусе андердога, но меня не волнует, что говорят люди. Для меня более важны моя команда и семья. Я буду биться для них. Попробую показать все лучшее».
Бой между Тесленко и Андерсоном состоится 11 декабря в Нью-Йорке в андеркарде поединка Василий Ломаченко – Ричард Комми.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 04:30.