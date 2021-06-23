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Тейлор: «Бой с Кроуфордом легко устроить»

Лидер первого полусреднего дивизиона – о возможном мегафайте с американцем
Бокс Профессиональный бокс
09:33
Тейлор: «Бой с Кроуфордом легко устроить»
Джош Тейлор / Фото - independent.co.uk
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем дивизионе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) в интервью YouTube-каналу iFL TV поделился мнением относительно возможности проведения поединка с обладателем титула WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО).

«Этот бой легко устроить, мы ж за одну контору выступаем (у боксеров контракт с Top Rank – прим.). Ну честно, единственное, о чем тут надо договариваться – это где бой будет, в Шотландии, на Madison Square Garden или в Небраске».


Ранее стало известно, что Кроуфорд вернется в ринг и проведет защиту своего титула 23 октября на телеканале ESPN.
Владимир Кириченко
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Теги

Джош Тейлор Теренс Кроуфорд

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