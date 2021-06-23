Тейлор высмеял бой Дэвиса с Барриосом: «Они дерутся за титул Микки-Мауса»
Тейлор: «Бой с Кроуфордом легко устроить»
Лидер первого полусреднего дивизиона – о возможном мегафайте с американцем
09:33
Джош Тейлор / Фото - independent.co.ukАбсолютный чемпион мира в первом полусреднем дивизионе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) в интервью YouTube-каналу iFL TV поделился мнением относительно возможности проведения поединка с обладателем титула WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО).
«Этот бой легко устроить, мы ж за одну контору выступаем (у боксеров контракт с Top Rank – прим.). Ну честно, единственное, о чем тут надо договариваться – это где бой будет, в Шотландии, на Madison Square Garden или в Небраске».
Ранее стало известно, что Кроуфорд вернется в ринг и проведет защиту своего титула 23 октября на телеканале ESPN.