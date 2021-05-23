Тейлор дважды отправил Рамиреса в нокдаун и стал абсолютным чемпионом мира

Поединок продлился всю дистанцию

Тейор победил Рамиреса / фото - Top Rank

Шотландский боксер Джош Тейлор (18-0, 13 КО) по итогам 12 раундов победил единогласным решением судей Хосе Рамиреса (26-1, 17 КО) и стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе.

Тейлор дважды отправил соперника в нокдаун. Сперва в 6-м раунде левым боковым, а в седьмом – апперкотом с той же руки. Все судьи справедливо отдали победу шотландцу с одиновым счетом 114:112.

Джош стал первым британским абсолютным чемпионом мира в эру четырех поясов.

Ранее шотландец назвал соперника, с которым желает боксировать после Рамиреса.