Тейлор еще не решил, в каком весе продолжит выступать

Джош Тейлор / Фото: The Independent

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе британец Джош Тейлор (18-0, 13 КО) еще не знает, в каком весе будет выступать, поскольку в нынешнем дивизионе есть интересные варианты, но финансово привлекательнее подняться в весе. Слова британца приводит портал ringnews24.com.



Мне бы хотелось подняться в полусредний вес и провести там поединки против Теренса Кроуфорда, Эррола Спенса или моего героя Мэнни Пакьяо. В этом весе много талантливых бойцов. Это бои, за которые хорошо заплатят. Я много работал в течение всей своей карьеры, и теперь пришло время получить вознаграждение за труд.

В моем весе также есть несколько интересных вариантов. Например, бой против обязательного претендента Джека Каттерала из Манчестера. Поэтому я нахожусь в хорошем положении, колода карт в моих руках и когда буду готов, то приму правильное решение».