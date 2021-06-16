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Тейлор еще не решил, в каком весе продолжит выступать

Джош уверен, что примет правильное решение
Бокс Профессиональный бокс
08:50
Тейлор еще не решил, в каком весе продолжит выступать
Джош Тейлор / Фото: The Independent

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе британец Джош Тейлор (18-0, 13 КО) еще не знает, в каком весе будет выступать, поскольку в нынешнем дивизионе есть интересные варианты, но финансово привлекательнее подняться в весе. Слова британца приводит портал ringnews24.com.

«Я должен вскоре решить. Мяч сейчас на моей половине поля, но мне нельзя затягивать с решением, поскольку санкционирующие органы скоро назначат официальных претендентов. Если я откажусь от этих поединков с ними, то пояса заберут.

Мне бы хотелось подняться в полусредний вес и провести там поединки против Теренса Кроуфорда, Эррола Спенса или моего героя Мэнни Пакьяо. В этом весе много талантливых бойцов. Это бои, за которые хорошо заплатят. Я много работал в течение всей своей карьеры, и теперь пришло время получить вознаграждение за труд.

В моем весе также есть несколько интересных вариантов. Например, бой против обязательного претендента Джека Каттерала из Манчестера. Поэтому я нахожусь в хорошем положении, колода карт в моих руках и когда буду готов, то приму правильное решение».

Напомним, ранее Тейлор победил экс-чемпиона мира Джоша Тейлора, отобрав у того два пояса.

Карен Агабекян
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