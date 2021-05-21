Тейлор и Рамирес определили порядок выхода в ринг

Бойцы решили бросить монетку

Хосе Рамирес и Джош Тейлор / фото - boxingscene.com

Уже на этих выходных нам предстоит увидеть поединок за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе. На ринг выйдут Хосе Карлос Рамирес (26-0, 17 КО) и Джош Тейлор (17-0, 13 КО), каждый из которых имеет два чемпионских пояса.

Порядок, в котором боксеры появятся на взвешивании и выйдут на ринг, был определен буквально вчера. Бойцы решили бросить монетку вместо того, чтобы долго препираться по поводу того, кто заслуживает больше привилегий.

Игра в орла и решку принесла победу британцу Джошу Тейлору, дав ему право выбрать каким по очереди он будет появляться перед публикой. Британец решил избрать более привилегированные условия и принял решение выходить на ринг и на взвешивание вторым, как издавна делают бойцы, являющиеся так называемой стороной-А перед поединком.

Хосе Карлос Рамирес поделился планом на бой против Джоша Тейлора.