Тейлор или Рамирес – кто станет абсолютным чемпионом мира?

Вполне вероятно, что победитель этого поединка затем встретится с Теофимо Лопесом

В этот уикенд в Лас-Вегасе состоится бой за звание абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе. Джош Тейлор, чемпион WBC и WBO, встретится с Хосе Рамиресом, который владеет поясами WBA Super, IBF и The Ring. Согласно оценкам аналитиков Parimatch у Тейлора 68% на победу, а у Рамиреса – 32%.

Кстати, соперником Джоша Тейлора вполне мог стать украинец Виктор Постол, но в прошлом поединке он уступил Хосе Рамиресу решением судей. Постол три года назад уже встречался с Тейлором и также проиграл по очкам. Сейчас Виктор прогнозирует победу Тейлора, который, по его мнению, обладает более разнообразной техникой и сильнее во многих аспектах. Тогда как Рамирес в основном идет напролом, рассчитывая на один точный удар.

Вполне вероятно, что победитель этого поединка затем встретится с Теофимо Лопесом, недавно отобравшим все титулы у Василия Ломаченко. Лопес уже заявил о том, что хочет подняться из легкого веса, чтобы стать абсолютным чемпионом в двух весовых категориях.

Что же касается непосредственно боя Тейлора и Рамиреса, многие ожидают, что он продлиться как минимум до поздних раундов. Джош лучше и быстрее двигается, а Хосе довольно неплохо держит удар. Да и рисковать особо Тейлор не станет, бьет Рамирес действительно мощно.

Тут стоит ожидать либо победы по очкам Тейлора, либо досрочной победы Рамиреса. Но если Хосе еще нужно поймать Джоша, то Тейлору спешить некуда, он будет постепенно изучать оппонента и набирать очки. А если Рамирес выдохнется, то до финального гонга дело может и не дойти.