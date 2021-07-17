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Тейлор: «Как по мне, Дэвис – мелкая пи**а»

«Король» первого полусреднего дивизиона не намерен выходить в ринг против скандального американца


Бокс Профессиональный бокс
09:39
Тейлор: «Как по мне, Дэвис – мелкая пи**а»
Джош Тейлор и Джервонта Дэвис / Фото - talksport.com
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем дивизионе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) в интервью YouTube-каналу Boxing Social дал оценку действующему обладателю титулов по версии WBA в трех весовых категориях американцу Джервонте Дэвису (25-0, 24 KO).

«Я не смотрел целиком бой Джервонты с Марио Барриосом, но по нарезкам видел, что в большинстве раундов Дэвиса переигрывали. Что я думаю о Джервонте? Хороший боец, техничный. Но все же Марио его переигрывал. Просто он зевнул удар по корпусу. Это было начало конца Барриоса.  Я бы его тупо уничтожил. Это хороший бой, большой бой, но я бы проглотил его по кусочкам, разорвал бы на мелкие части. Нет, не собираюсь бросать ему вызов. Как по мне, этот парень – мелкая пи**а. Он не входит в мой список, не думаю о нем. И не понимаю, как он может считать себя чемпионом в этом весе. В этом дивизионе только один чемпион – это я. Ненавижу эту фигню в боксе. Этих титулов слишком много. Временные, бриллиантовые, обычные, супертитулы. В этом весе один чемпион – я. Точка. Остальные хотят называть себя чемпионами? Без проблем! Но это фикция, мираж, фантазия».


Накануне титулованный шотландец заявил, что намерен сменить весовую категорию и побороться за титул чемпиона в полусреднем весе.
Владимир Кириченко
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Джош Тейлор Джервонта Дэвис

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