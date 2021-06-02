Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 17
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 1
Хоккей (8 событий из 8) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Швейцария - Великобритания 6:3 Окончен
12:15 Канада - Финляндия 2:3 Окончен
16:15 Словакия - Чехия 3:7 Окончен
16:15 Италия - США 2:4 Окончен
20:15 Россия - Беларусь 6:0 Окончен
20:15 Германия - Латвия 2:1 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Монреаль Канадиенс 1:3 Окончен
02:30 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс 3:4 Окончен
Теннис (9 событий из 53) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:00 А. Рамос-Винолас - Гаэль Монфис 1:3 Окончен
15:35 Филипп Кольшрайбер - Фернандо Вердаско 3:1 Окончен
17:00 Рафаэль Надаль - Alexei Popyrin 3:0 Окончен
17:25 Фредерико Кориа - Фелисиано Лопес 3:0 Окончен
22:00 Новак Джокович - Теннис Сандрген 3:0 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Мария Саккари - Katarina Zavatska 2:0 Окончен
13:00 Oceane Babel - Элина Свитолина 0:2 Окончен
14:30 Эшлей Барти - Бернарда Пера 2:1 Окончен
17:55 Екатерина Александрова - Винус Уильямс 2:0 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Каролина Харрикейнс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:2 Окончен
Теннис (1 событие из 65) показать все
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Ана Богдан - Наоми Осака 1:0 Техническая победа
Хоккей (1 событие из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
05:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован

Тейлор: «Хочу стать абсолютным чемпионом в двух дивизионах»

Шотландец проведет еще несколько боев в полусреднем весе
Бокс Профессиональный бокс
15:25
Тейлор: «Хочу стать абсолютным чемпионом в двух дивизионах»
Джош Тейлор / фото - Sky Sports

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) заявил, что намерен подняться в следующий дивизион. В полусредней весовой категории шотландец также хочет завоевать все пояса. Слова Тейлора приводит The Scotsman.

«Я мог бы всю карьеру провести в 140 фунтах. Я не спешу переходить в 147 . Я комфортно улаживаюсь в рамки веса.

Но я очень амбициозен. Сейчас я хочу стать абсолютным чемпионом в двух дивизионах. Это зацементирует мое имя в учебниках истории. Я – амбициозный боец и хочу продолжать ставить новые цели».

Ранее о своем намерении сменить дивизион заявил экс-соперник Джоша Хосе Рамирес (26-1, 21 КО).

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джош Тейлор

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом. Он действительно может сделать это еще в одном весе?
Мнение
Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом. Он действительно может сделать это еще в одном весе?
Бокс Профессиональный бокс
13:37
Менеджер Постола: «Не думаю, что Тейлору интересно оставаться в категории»
Менеджер Постола: «Не думаю, что Тейлору интересно оставаться в категории»
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 21:50
Хаттон: «Главные бои Тейлора еще впереди»
Хаттон: «Главные бои Тейлора еще впереди»
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 16:00
Прогрейс: «Люди до сих пор говорят мне, что я победил Тейлора»
Прогрейс: «Люди до сих пор говорят мне, что я победил Тейлора»
Бокс Профессиональный бокс
27 мая 16:55
Лопес-старший: «Дальше мы хотим драться с Тейлором, а он уже сливается»
Лопес-старший: «Дальше мы хотим драться с Тейлором, а он уже сливается»
Бокс Профессиональный бокс
27 мая 12:36
Тейлор вошел в пятерку лучший бойцов P4P
Тейлор вошел в пятерку лучший бойцов P4P
Бокс Профессиональный бокс
27 мая 07:44
2

Новости: Бокс

Тейлор: «Хочу стать абсолютным чемпионом в двух дивизионах»
Тейлор: «Хочу стать абсолютным чемпионом в двух дивизионах»
Профессиональный бокс
15:25
В MMA столько зарабатывают избранные. Биспинг о том, сколько ему предлагали за бой с Джейком Полом
В MMA столько зарабатывают избранные. Биспинг о том, сколько ему предлагали за бой с Джейком Полом
Профессиональный бокс
14:57
Вудли к поединку с Джейком Полом будет помогать готовить легенда бокса
Вудли к поединку с Джейком Полом будет помогать готовить легенда бокса
Профессиональный бокс
14:13
Зерафа: «У меня есть в арсенале много оружия, с которым Тим Цзю еще не сталкивался»
Зерафа: «У меня есть в арсенале много оружия, с которым Тим Цзю еще не сталкивался»
Профессиональный бокс
13:44
Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом. Он действительно может сделать это еще в одном весе?
Мнение
Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом. Он действительно может сделать это еще в одном весе?
Профессиональный бокс
13:37
Баду Джек: «Логан Пол – это не умеющий драться большой и молодой парень»
Баду Джек: «Логан Пол – это не умеющий драться большой и молодой парень»
Профессиональный бокс
13:35
Баду Джек узнал имя соперника, который заменил Паскаля
Баду Джек узнал имя соперника, который заменил Паскаля
Профессиональный бокс
12:36
Бриггс: «Мейвезеру нужно быть осторожным с Полом»
Бриггс: «Мейвезеру нужно быть осторожным с Полом»
Профессиональный бокс
11:04
Экс-тренер Кличко: «У Ломаченко есть дух, но нет здоровья. Его папа загнал»
Экс-тренер Кличко: «У Ломаченко есть дух, но нет здоровья. Его папа загнал»
Профессиональный бокс
10:49
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Футбол В Украине
27 мая 08:49
Все новости