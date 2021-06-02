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Тейлор: «Хочу стать абсолютным чемпионом в двух дивизионах»
Шотландец проведет еще несколько боев в полусреднем весе
15:25
Джош Тейлор / фото - Sky Sports
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) заявил, что намерен подняться в следующий дивизион. В полусредней весовой категории шотландец также хочет завоевать все пояса. Слова Тейлора приводит The Scotsman.
«Я мог бы всю карьеру провести в 140 фунтах. Я не спешу переходить в 147 . Я комфортно улаживаюсь в рамки веса.
Но я очень амбициозен. Сейчас я хочу стать абсолютным чемпионом в двух дивизионах. Это зацементирует мое имя в учебниках истории. Я – амбициозный боец и хочу продолжать ставить новые цели».
Ранее о своем намерении сменить дивизион заявил экс-соперник Джоша Хосе Рамирес (26-1, 21 КО).
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