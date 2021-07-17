Тейлор: «Как по мне, Дэвис – мелкая пи**а»
Тейлор: «Лопес должен дать реванш Ломаченко, он не абсолютный чемпион»
Шотландец также готов встретиться с Теофимо
16:02
Джош Тейлор / фото - Boxing Scene
Абсолютный чемпион мир в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) поделился мнением о титулах Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО). Шотландец не считает американца абсолютным чемпионом и настаивает на реванше против Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).
«Я никого не боюсь, но у Лопеса есть незаконченное дело в легком весе. Он должен зачистить свой дивизион. Лопес не абсолютный чемпион. Он продолжает об этом говорить, но это не так. Так что ему для начала нужно зачистить легкий вес, если он хочет называть себя абсолютным чемпионом. Теофимо должен дать реванш Ломаченко, а также подраться с Девином Хэйни и Райаном Гарсией, чтобы сказать, что он лучший.
Лопес – хороший боец, у него есть два или три пояса, но он не абсолютный чемпион. У него осталось незаконченное дело в легком весе, но если он поднимется и захочет подраться со мной, то давайте сделаем это. Я могу побить их всех, я никого не боюсь».
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