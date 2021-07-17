Тейлор: «Лопес должен дать реванш Ломаченко, он не абсолютный чемпион»

Джош Тейлор / фото - Boxing Scene

Абсолютный чемпион мир в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) поделился мнением о титулах Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО). Шотландец не считает американца абсолютным чемпионом и настаивает на реванше против Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).

Лопес – хороший боец, у него есть два или три пояса, но он не абсолютный чемпион. У него осталось незаконченное дело в легком весе, но если он поднимется и захочет подраться со мной, то давайте сделаем это. Я могу побить их всех, я никого не боюсь».