Кроуфорд: «Конечно же, я побью Тейлора, если мы встретимся»
Тейлор не видит смысла в поединке с Лопесом
Британец устал от разговоров о возможном бое с американцем
31 декабря 2021г. 15:00
Джош Тейлор / Фото: review-journal.com
Абсолютный чемпион первого полусреднего веса Джош Тейлор (18-0, 13 KO) рассказал в интервью Pro Boxing Fans, что не намерен делить ринг с бывшим лидеров легкого веса Теофимо Лопесом (16-1, 12 KO):
Это нонсенс. Лопес может подняться в 140 фунтов, но бой со мной он не получит. Его избил Камбосос, так что какое право Теофимо имеет, чтобы вызывать меня на поединок? Он не может мне ничего предложить в первом полусреднем весе. Так что какой в этом смысл? Тем более, я бы неплохо так ему навалял.
Теофимо Лопес-старший заверил, что уже весной 2022 года их ждет бой с Тейлором.
Комментарии 0