Тейлор – о бое с Лопесом: «У него остались незавершенные дела в легком весе»

Британец поставил под сомнение абсолютное чемпионство американца

Джош Тейлор / фото - Getty Images

В одном из последних интервью абсолютный чемпион мира в легком дивизионе американец Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) обвинил Джоша Тейлора (18-0, 13 KO), который также владеет четырьмя поясами только в первом полусреднем весе, что шотландец уклоняется от поединка с ним.

Тейлор ответил Лопесу, назвав претензии абсурдными, а также поставил под сомнение абсолютное чемпионство Теофимо. Британца цитирует ресурс boxing247.com:

«Это смешно. Лопес тот, кто уклоняется от поединков в своем дивизионе. Он отказывается драться с тем же Хэйни, Гарсией, Дэвисом и другими парнями. У него остались незавершенные дела в легком весе. Лопес тот, кто бежит от драки. Теофимо говорит, будто он бесспорный чемпион, но Девин Хэйни является чемпионом по версии WBC в легком весе. Он не может говорить об этом, а должен доказать в бою. Лопес убегает от поединков и пытается использовать победу над Ломаченко, чтобы получит как можно больше денег».

Теофимо Лопес считает, что Джош Тейлор больше не желает проводить с ним поединок.