Тейлор – о победе над Рамиресом: «Это была лучшая ночь в моей жизни»

Британец поделился своими впечатлениями от победы над ранее непобежденным американцем

Джош Тейлор / фото - corinspired.com

Новый абсолютный чемпион первого полусреднего веса (до 63.5 кг), британец Джош Тейлор (18-0-0, 13 KO) поделился в социальных сетях своими впечатлениями от победы над ранее непобежденным американцем Хосе Рамиресом (26-1-0, 17 KO) спустя два дня после поединка.

«Абсолютно непередаваемые ощущения. Вся моя жизнь, полная тяжелого труда, самоотверженности и жертв, наконец, окупилась. Это была лучшая ночь в моей жизни».

Главный редактор издания The Ring Даг Фишер высказался о поединке между Джошем Тейлором и Хосе Рамиресом.