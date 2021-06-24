Тейлор: «Оппозиция Кроуфорда не сравнится с моей»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 5
Футбол (4 события из 4) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Швеция - Польша 3:2 Окончен
19:00 Словакия - Испания 0:5 Окончен
22:00 Португалия - Франция 2:2 Окончен
22:00 Германия - Венгрия 2:2 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс 1:4 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс 104:103 Окончен
Теннис (5 событий из 125) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, GB, Qualifying, 1st - 2nd Round)
Календарь Таблица
17:15 Грегойре Баррере - Сергей Стаховский 2:0 Окончен
18:00 Маккензи Макдональд - Илья Марченко 2:1 Окончен
WTA 2021 (Eastbourne, Great Britain)
Календарь Таблица
15:25 Елена Рябыкина - Элина Свитолина 2:0 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain, Qualifying)
Календарь Таблица
14:35 Мэнди Минелла - Катерина Бондаренко 1:2 Окончен
14:45 Юлия Грабер - Katarina Zavatska 2:0 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Нью-Йорк Айлендерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:2 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Милуоки Бакс - Атланта Хоукс 113:116 Окончен
Теннис (2 события из 71) показать все
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain, Qualifying)
Календарь Таблица
13:00 Ангелина Калинина - Анастасия Гасанова 2:1 Окончен
17:45 Яфан Ванг - Леся Цуренко 1:2 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Монреаль Канадиенс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санс -:- Запланирован
Теннис (3 события из 21) показать все
WTA 2021 (Bad Homburg, Germany, Doubles)
Календарь Таблица
14:15 Хейзен В / Квета Пешке - Киченок Н / Ралука Иоана Олару -:- Запланирован
WTA 2021 (Eastbourne, Great Britain, Doubles)
Календарь Таблица
13:00 Киченок Л / Ниномия М - Аойама Ш / Шибахара Е -:- Запланирован
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain, Qualifying)
Календарь Таблица
13:00 Ангелина Калинина - Виталия Дятченко -:- Запланирован

Тейлор: «Оппозиция Кроуфорда не сравнится с моей»

Абсолютный чемпион полусреднего веса уверен в своих силах
Бокс Профессиональный бокс
20:47
Тейлор: «Оппозиция Кроуфорда не сравнится с моей»
Джош Тейлор / Фото: Las Vegas Review-journal

Абсолютный чемпион первого полусреднего веса Джош Тейлор (18-0, 13 KO) в интервью Sky Sports раскритиковал оппозицию одного из лидеров рейтинга «pound-for-pound» полусредневеса Теренса Кроуфорда (37-0, 28 KO), который проведет следующий поединок осенью:

1Пакьяо готовится к бою со Спенсом, но мы уже установили контакты, и я почти не сомневаюсь в том, что они следили за моим выступлением. Не секрет, что я планирую подняться в 147 фунтов, так что и у них есть интерес.

Меня всегда списывали со счетов: против Постола, против Прогрейса и Рамиреса. Все они были почему-то слишком хороши для меня, но я доказал, что люди неправы. Я верю в свои способности и считаю, что оппозиция Кроуфорда не сравнится с моей.

Ранее британец заявил, что организовать поединок с американцем не вызовет проблем.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Теренс Кроуфорд Джош Тейлор

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Прогрейс : «Думаю, устроим с Тейлором трилогию до конца карьеры»
Прогрейс : «Думаю, устроим с Тейлором трилогию до конца карьеры»
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 21:59
Стала известна дата возвращения в ринг Кроуфорда
Стала известна дата возвращения в ринг Кроуфорда
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 16:40
Тейлор – о бое с Лопесом: «У него остались незавершенные дела в легком весе»
Тейлор – о бое с Лопесом: «У него остались незавершенные дела в легком весе»
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 13:30
Тейлор: «Бой с Кроуфордом легко устроить»
Тейлор: «Бой с Кроуфордом легко устроить»
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 09:33
Тейлор высмеял бой Дэвиса с Барриосом: «Они дерутся за титул Микки-Мауса»
Тейлор высмеял бой Дэвиса с Барриосом: «Они дерутся за титул Микки-Мауса»
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 09:00
Барриос после победы над Дэвисом хочет провести бой против Тейлора
Барриос после победы над Дэвисом хочет провести бой против Тейлора
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 07:40

Новости: Бокс

Монтиэль: «В бою с Чарло определенно заслужил еще одну возможность попытаться что-то сделать»
Монтиэль: «В бою с Чарло определенно заслужил еще одну возможность попытаться что-то сделать»
Профессиональный бокс
21:35
Американский тренер: «Ломаченко может выдать блестящее выступление и одержать крупную победу над Накатани»
Американский тренер: «Ломаченко может выдать блестящее выступление и одержать крупную победу над Накатани»
Профессиональный бокс
21:33
Тейлор: «Оппозиция Кроуфорда не сравнится с моей»
Тейлор: «Оппозиция Кроуфорда не сравнится с моей»
Профессиональный бокс
20:47
Экс-чемпион WBA Regular: «Никто в легком весе не дотягивает до уровня Ломаченко»
Экс-чемпион WBA Regular: «Никто в легком весе не дотягивает до уровня Ломаченко»
Профессиональный бокс
20:00
Бывший соперник Ломаченко: «Если Лома будет хорош против Накатани, боксерский мир попросит о реванше с Лопесом»
Бывший соперник Ломаченко: «Если Лома будет хорош против Накатани, боксерский мир попросит о реванше с Лопесом»
Профессиональный бокс
19:00
Не страшно ли за здоровье? Джейк Пол готов подраться с Альваресом за чемпионские пояса
Не страшно ли за здоровье? Джейк Пол готов подраться с Альваресом за чемпионские пояса
Профессиональный бокс
18:40
Барриос: «С Дэвисом будет великий бой – пусть победит сильнейший»
Барриос: «С Дэвисом будет великий бой – пусть победит сильнейший»
Профессиональный бокс
18:37
В лагерь Фьюри для подготовки к бою с Уайлдером прибыл экс-чемпион мира
В лагерь Фьюри для подготовки к бою с Уайлдером прибыл экс-чемпион мира
Профессиональный бокс
18:00
Экс-чемпион WBA: «Шансов на победу у Усика даже больше, чем у Джошуа»
Эксклюзив Экс-чемпион WBA: «Шансов на победу у Усика даже больше, чем у Джошуа»
Профессиональный бокс
17:38
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Все новости