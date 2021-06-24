Тейлор: «Оппозиция Кроуфорда не сравнится с моей»
Абсолютный чемпион первого полусреднего веса Джош Тейлор (18-0, 13 KO) в интервью Sky Sports раскритиковал оппозицию одного из лидеров рейтинга «pound-for-pound» полусредневеса Теренса Кроуфорда (37-0, 28 KO), который проведет следующий поединок осенью:
1Пакьяо готовится к бою со Спенсом, но мы уже установили контакты, и я почти не сомневаюсь в том, что они следили за моим выступлением. Не секрет, что я планирую подняться в 147 фунтов, так что и у них есть интерес.
Меня всегда списывали со счетов: против Постола, против Прогрейса и Рамиреса. Все они были почему-то слишком хороши для меня, но я доказал, что люди неправы. Я верю в свои способности и считаю, что оппозиция Кроуфорда не сравнится с моей.
Ранее британец заявил, что организовать поединок с американцем не вызовет проблем.
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