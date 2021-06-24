Тейлор: «Оппозиция Кроуфорда не сравнится с моей»

Абсолютный чемпион полусреднего веса уверен в своих силах

Джош Тейлор / Фото: Las Vegas Review-journal

Абсолютный чемпион первого полусреднего веса Джош Тейлор (18-0, 13 KO) в интервью Sky Sports раскритиковал оппозицию одного из лидеров рейтинга «pound-for-pound» полусредневеса Теренса Кроуфорда (37-0, 28 KO), который проведет следующий поединок осенью:



1Пакьяо готовится к бою со Спенсом, но мы уже установили контакты, и я почти не сомневаюсь в том, что они следили за моим выступлением. Не секрет, что я планирую подняться в 147 фунтов, так что и у них есть интерес.

Меня всегда списывали со счетов: против Постола, против Прогрейса и Рамиреса. Все они были почему-то слишком хороши для меня, но я доказал, что люди неправы. Я верю в свои способности и считаю, что оппозиция Кроуфорда не сравнится с моей.

Ранее британец заявил, что организовать поединок с американцем не вызовет проблем.