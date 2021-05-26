Тейлор потерял свои чемпионские пояса

У британца возникли проблемы с авиакомпанией





Джош Тейлор / Фото: Top Rank

Абсолютный чемпион первого полусреднего веса британец Джош Тейлор (18-0, 13 KO) сообщил, что потерял свои пояса во время перелета из США, сообщает boxingscene.com.



«Я не знаю, где они. Спросите об этом лучше у United Airlines. Думаю, они сейчас где-нибудь в Далласе. Они остались без моих окровавленных поясов! А я так их ждал… Но знаете, что?! Ничто не лишит меня улыбки. Конечно, понадобится чуть времени, чтобы ситуация улеглась. Еще до поединка я специально сделал витрину, поскольку не сомневался в том, что стану абсолютным чемпионом мира. Я верю в визуализацию, поэтому я построил этот шкаф для еще двух поясов».

Напомним, ранее Теофимо Лопес высказался по поводу боя с Тейлором в Англии.