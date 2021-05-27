Тейлор вошел в пятерку лучший бойцов P4P
Британский полулегковес Джош Тейлор (18-0, 13 KO) в своем последнем бою разобрался с американцем Хосе Рамиресом (26-1, 17 КО) и стал абсолютным чемпионом дивизиона.
Авторитетный портал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Новоиспеченному «абсолюту» нашлось место в первой пятерке.
Украинские боксеры Александр Усик (18-0, 13 КО) и Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) – в десятке лучших.
Обновленный рейтинг P4P
1.Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO), Мексика
2.Наоя Иноуэ (20-0, 17 KO), Япония
3.Теренс Кроуфорд (37-0, 28 KO), США
4.Александр Усик (18-0, 13 KO), Украина
5.Джош Тейлор (18-0, 13 KO), Великобритания
6.Эррол Спенс-младший (27-0, 21 KO), США
7.Теофимо Лопес (16-0, 12 KO), США
8.Хуан Франсиско Эстрада (42-3, 28 KO), Мексика
9.Василий Ломаченко (14-2, 10 KO), Украина
10.Кадзуто Иока (26-2, 15 KO), Япония
Главный редактор издания The Ring Даг Фишер высказался о поединке между Тейлором и Рамиресом.
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