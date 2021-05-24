Тейлор: «Возможно, придется провести бой с Кэттероллом в первую очередь»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 33
Сейчас 1
Сегодня 14
Завтра 16
Футбол (15 событий из 29) показать все
Премьер-Лига (Англия) 20/21
Календарь Таблица
18:00 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0 Окончен
18:00 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Окончен
18:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Окончен
18:00 Лестер - Тоттенхэм 2:4 Окончен
18:00 Астон Вилла - Челси 2:1 Окончен
18:00 Арсенал - Брайтон 2:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 20/21
Календарь Таблица
22:00 Анже - Лилль 1:2 Окончен
22:00 Брест - ПСЖ 0:2 Окончен
22:00 Ланс - Монако 0:0 Окончен
Серия А (Италия) 20/21
Календарь Таблица
16:00 Интер - Удинезе 5:1 Окончен
21:45 Сассуоло - Лацио 2:0 Окончен
21:45 Наполи - Верона 1:1 Окончен
21:45 Болонья - Ювентус 1:4 Окончен
21:45 Аталанта - Милан 0:2 Окончен
21:45 Специя - Рома 2:2 Окончен
Хоккей (9 событий из 9) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Великобритания - Словакия 1:2 Окончен
12:15 Норвегия - Италия 4:1 Окончен
16:15 Швеция - Беларусь 0:1 Окончен
16:15 Казахстан - Финляндия 2:1 Окончен
20:15 Дания - Швейцария 0:1 Окончен
20:15 Канада - США 1:5 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Монреаль Канадиенс 5:1 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс 0:4 Окончен
21:30 Нэшвилл Предаторс - Каролина Харрикейнс 4:3 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:00 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс 104:93 Окончен
05:30 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 109:123 Окончен
20:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз 125:118 Окончен
22:30 Финикс Санс - Лос-Анджелес Лейкерс 99:90 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
14:30 Днепр - Будивельник 107:84 Окончен
Теннис (4 события из 30) показать все
ATP 2021 (Lyon, France)
Календарь Таблица
15:00 Камерон Норри - Стефанос Циципас 0:2 Окончен
WTA 2021 (Strasbourg, France, Qualifying)
Календарь Таблица
15:15 Деспина Папамихаил - Марина Заневска 1:2 Окончен
WTA 2021 (Strasbourg, France)
Календарь Таблица
14:30 Кристина Плишкова - Ализе Корне 0:2 Окончен
16:30 Лорен Дэвис - Екатерина Александрова 0:2 Окончен
Теннис (1 событие из 17) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
19:05 Брейден Шнур - Илья Марченко 0:0 1-й сет
Хоккей (7 событий из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Латвия - Италия 3:0 Окончен
16:15 Словакия - Россия 3:1 Окончен
20:15 Чехия - Беларусь -:- Запланирован
20:15 Германия - Канада -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
00:00 Сент-Луис Блюз - Колорадо Эвеланш 2:5 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинс 1:3 Окончен
02:30 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс 5:4 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс 105:107 Окончен
04:30 Юта Джаз - Мемфис Гриззлис 109:112 Окончен
Теннис (5 событий из 90) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
19:05 Брейден Шнур - Илья Марченко 0:0 1-й сет
WTA 2021 (Strasbourg, France)
Календарь Таблица
15:55 Юлия Путинцева - Ребекка Петерссон 2:1 Окончен
19:40 Винус Уильямс - Сорана Кирстя -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
11:30 Мариам Болквадзе - Катерина Бондаренко 2:0 Окончен
20:15 Марина Мельникова - Ангелина Калинина -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Волынь - Верес -:- Запланирован
Хоккей (9 событий из 9) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Великобритания - Дания -:- Запланирован
16:15 США - Казахстан -:- Запланирован
20:15 Финляндия - Норвегия -:- Запланирован
20:15 Швейцария - Швеция -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
03:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
04:45 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
05:30 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Милуоки Бакс - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье -:- Запланирован
Теннис (3 события из 109) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
11:00 Жоао Домингес - Сергей Стаховский -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
11:00 Кристина Буча - Katarina Zavatska -:- Запланирован
11:00 Даниэлла Лао - Леся Цуренко -:- Запланирован

Тейлор: «Возможно, придется провести бой с Кэттероллом в первую очередь»

Шотландец не спешит подниматься в полусредний вес
Бокс Профессиональный бокс
18:29
Тейлор: «Возможно, придется провести бой с Кэттероллом в первую очередь»
Джош Тейлор / фото - Boxing Scene

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) высказался о своем следующем бое. В комментарии Boxing Scene шотландец заявил, что намерен дать бой обязательному претенденту у себя на родине.

«У меня есть Кэттеролл. Мне, возможно, придется провести с ним бой в первую очередь. Он согласился отойти в сторону, чтобы позволить поединку с Рамиресом случиться, так что, если мне придется с ним встретиться, я это сделаю. Но если появится что-то большее, нам, возможно, придется согласиться на это.

Бой с Васкесом был несколько лет назад, поэтому я хотел бы вернуться домой и принять участие в большом бою в Шотландии».  

Также Тейлор намерен подняться в весе ради боя против Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО)

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Джош Тейлор Джек Кэттерал

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Тейлор раскритиковал рефери: «Рамиресу дали слишком много времени на восстановление»
Тейлор раскритиковал рефери: «Рамиресу дали слишком много времени на восстановление»
Бокс Профессиональный бокс
11:38
Тейлор готов подняться в полусредний вес и встретиться с Кроуфордом
Тейлор готов подняться в полусредний вес и встретиться с Кроуфордом
Бокс Профессиональный бокс
11:20
Майки Гарсия советует Тейлору провести бой с Лопесом
Майки Гарсия советует Тейлору провести бой с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
08:46
Тейлор возмущен оценками в бою с Рамиресом: «Это позор для современного судейства»
Тейлор возмущен оценками в бою с Рамиресом: «Это позор для современного судейства»
Бокс Профессиональный бокс
07:45
Тренер Тейлора оценил его выступление против Рамиреса
Тренер Тейлора оценил его выступление против Рамиреса
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 20:30
Рамирес: «Тейлор делал именно то, чего я от него ожидал»
Рамирес: «Тейлор делал именно то, чего я от него ожидал»
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 17:24

Новости: Бокс

Фроч – о бое Головкина и Чарло: «Мне нравится эта идея»
Фроч – о бое Головкина и Чарло: «Мне нравится эта идея»
Профессиональный бокс
19:25
Тейлор: «Возможно, придется провести бой с Кэттероллом в первую очередь»
Тейлор: «Возможно, придется провести бой с Кэттероллом в первую очередь»
Профессиональный бокс
18:29
Хаттон опасается, что бой Джошуа – Фьюри никогда не состоится: «Это будет трагедией для британского спорта»
Хаттон опасается, что бой Джошуа – Фьюри никогда не состоится: «Это будет трагедией для британского спорта»
Профессиональный бокс
17:30
Команда Фьюри жестко облажалась с арбитражем Уайлдера. Как такое вообще могло получиться?
Мнение
Команда Фьюри жестко облажалась с арбитражем Уайлдера. Как такое вообще могло получиться?
Профессиональный бокс
16:50
Питер Фьюри: «Стиль Усика позволяет создать проблемы любому супертяжеловесу»
Питер Фьюри: «Стиль Усика позволяет создать проблемы любому супертяжеловесу»
Профессиональный бокс
16:30
«Там была ничья». Ломаченко вспомнил бой с Лопесом
«Там была ничья». Ломаченко вспомнил бой с Лопесом
Профессиональный бокс
15:59
Ломаченко: «Накатани – лучший соперник для меня»
Ломаченко: «Накатани – лучший соперник для меня»
Профессиональный бокс
15:49
Фьюри: «На 100% уверен, что проведу бой против Джошуа в этом году»
Фьюри: «На 100% уверен, что проведу бой против Джошуа в этом году»
Профессиональный бокс
15:30
Экс-тренер Фьюри: «На этот раз Уайлдер не будет таким робким»
Экс-тренер Фьюри: «На этот раз Уайлдер не будет таким робким»
Профессиональный бокс
13:55
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
5
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
10:40
13
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
9
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
2
Все новости

Анонсы

ЧМ-2021. Чехия – Беларусь. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Чехия – Беларусь. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Германия – Канада. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Германия – Канада. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Великобритания – Дания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Великобритания – Дания. Видео трансляция
25 мая 16:15
ЧМ-2021. США – Казахстан. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. США – Казахстан. Видео трансляция
25 мая 16:15
ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
25 мая 20:15
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
25 мая 20:15
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
26 мая 18:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
26 мая 22:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
26 мая 22:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55