Тейлор: «Возможно, придется провести бой с Кэттероллом в первую очередь»

Шотландец не спешит подниматься в полусредний вес

Джош Тейлор / фото - Boxing Scene

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) высказался о своем следующем бое. В комментарии Boxing Scene шотландец заявил, что намерен дать бой обязательному претенденту у себя на родине.

«У меня есть Кэттеролл. Мне, возможно, придется провести с ним бой в первую очередь. Он согласился отойти в сторону, чтобы позволить поединку с Рамиресом случиться, так что, если мне придется с ним встретиться, я это сделаю. Но если появится что-то большее, нам, возможно, придется согласиться на это. Бой с Васкесом был несколько лет назад, поэтому я хотел бы вернуться домой и принять участие в большом бою в Шотландии».

Также Тейлор намерен подняться в весе ради боя против Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО)