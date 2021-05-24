Арум назвал следующего соперника Тейлора
Тейлор возмущен оценками в бою с Рамиресом: «Это позор для современного судейства»
Джош считает, что к нему отнеслись несправедливо
07:45
Джош Тейлор / Фото: Top Rank
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) назвал фарсом оценки судей в его поединке с Хосе Рамиресом (26-1, 17 КО). Слова британца приводит портал boxingscene.com.
«Не имел никаких сомнений по тому, что я выиграл, но судейские оценки оказались абсолютным фарсом. Получается, что если бы я не отправил Рамиреса в два нокдауна, то была бы ничья. Это шутка? Я предполагал, что они смогут попробовать отобрать мою победу, но все же считаю это несправедливым.
Я пожаловался своим менеджерам, но сказал, что не хочу раздувать скандал. Но меня все же меня возмущает тот факт, что без нокдаунов была бы ничья. Считаю, это позор для современного судейства».
Напомним, ранее Тейлор лишь благодаря двум нокдаунам выиграл у Рамиреса решением судей.
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