Тейлор возмущен оценками в бою с Рамиресом: «Это позор для современного судейства»

Джош Тейлор / Фото: Top Rank

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) назвал фарсом оценки судей в его поединке с Хосе Рамиресом (26-1, 17 КО). Слова британца приводит портал boxingscene.com.



Я пожаловался своим менеджерам, но сказал, что не хочу раздувать скандал. Но меня все же меня возмущает тот факт, что без нокдаунов была бы ничья. Считаю, это позор для современного судейства».