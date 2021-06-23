Тейлор высмеял бой Дэвиса с Барриосом: «Они дерутся за титул Микки-Мауса»

Абсолютный чемпион мира прокомментировал грядущий титульный поединок

Джош Тейлор / фото - boxinginsider.com

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 KO) прокомментировал грядущий титульный поединок в его весовой между Джервонтой Дэвисом (24-0, 23 KO) и Марио Барриосом (26-0, 17 KO), который владеет поясом «регулярного» чемпиона по версии WBA.

Слова Тейлора приводит boxingnews24.com:

«Они дерутся за титул Микки-Мауса. В первом полусреднем есть только один чемпион. Он [Дэвис] отличный боксер, он силен в своем дивизионе, но мне кажется, что слегка маловат. Но ты никогда не знаешь точно. Он мог бы поймать меня хорошим ударом, и тогда конец игры. Как вам всем известно, это ведь бокс. Тут требуется лишь один удар. Я считаю, что он хороший боец, но немного маловат для 140-фунтов».

Марио Барриос после победы над Джервонтой Дэвисом хочет провести бой против Джоша Тейлора.